CH: sept joueurs de retour

Les défenseurs Xavier Ouellet et Brett Kulak ont sauté sur la patinoire avant leurs coéquipiers pour la première fois du camp d'entraînement, mercredi. De plus, le Tricolore a accueilli lors de l'entraînement régulier de l'équipe cinq autres joueurs.

Ouellet et Kulak étaient absents depuis le début du camp du Canadien de Montréal. Ils pourront maintenant batailler avec les autres arrières du Tricolore pour un poste en vue de la série 3 de 5 face aux Penguins de Pittsburgh, à compter du 1er août. Ouellet a également pris part à l'entraînement régulier.

Xavier Ouellet // Brett Kulak pic.twitter.com/Re4x5D1hHx — Renaud Lavoie (@renlavoietva) July 22, 2020

De plus, le gardien Cayden Primeau, les défenseurs Cale Fleury et Victor Mete ainsi que les attaquants Phillip Danault et Ryan Poehling était également de retour avec leurs coéquipiers.

Phillip Danault, Victor Mete, Cale Fleury, Ryan Poehling et Cayden Primeau sont tous de retour avec leurs coéquipiers à l’entraînement. Kula et Ouellet y sont aussi. @CanadiensMTL — Renaud Lavoie (@renlavoietva) July 22, 2020

Mardi, à l’entraînement, les paires défensives étaient composées de Shea Weber et Ben Chiarot, de Jeff Petry et Gustav Olofsson, puis de Christian Folin et Josh Brook. Noah Juulsen était en extra.

Trios et duos à l'entraînement:

Attaquants

Tomas Tatar - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Jonathan Drouin - Nick Suzuki - Joel Armia

Paul Byron - Jesperi Kotkaniemi - Artturi Lehkonen

Jordan Weal - Max Domi - Dale Weise

Alex Belzile - Jake Evans - Laurent Dauphin - Charles Hudon - Ryan Poehling

Défenseurs