Une demande d’action collective contre Facebook a été déposée au palais de justice de Montréal mardi à la suite des nombreuses dénonciations en matière d’agressions et d’inconduites qui ont fait les manchettes dans les dernières semaines.

Dans sa requête, le plaignant identifié par les initiales C.D., s’en prend au géant du web qui est aussi propriétaire d’Instagram après que son nom ait figuré sur une liste d’individus dénoncés anonymement pour des gestes allégués de nature sexuelle.

«C.D. est une personne physique dont la réputation et la dignité ont été atteintes à la suite de l’inclusion de son nom et de son prénom dans une publication diffamatoire et préjudiciable publiée sur la page ‘’dis son nom’’» , peut-on lire dans le document.

Dans un communiqué, le cabinet d’avocat CALEX, qui pilote la demande, précise que «cette démarche ne vise pas à condamner les victimes d’agressions sexuelles et les dénonciations qui sont faites dans le cadre des dispositions actuelles de la loi».

Son but est plutôt de faire trancher par le Tribunal le rôle de Facebook et sa responsabilité dans la diffusion à grande échelle de contenu «illicite» qui «cause préjudice à des tiers».