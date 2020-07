Deux millions de Canadiens perdront leurs prestations sociales, faute de déclaration d’impôts

Près de deux millions de Canadiens pourraient perdre leurs prestations sociales puisqu’ils n’ont pas encore rempli leur déclaration d’impôts, a averti mardi l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Environ 13 % des ménages pourraient ainsi perdre certaines prestations, comme le crédit de TPS et l’Allocation canadienne pour enfant (ACE), qui sont calculées sur la déclaration de l’année précédente et qui peuvent représenter plusieurs milliers de dollars pour certains foyers.

«L’ARC reconnait que dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, il est impératif que les prestations continuent d’être versées sans interruption aux Canadiens», a indiqué à Global News, Heather Daniels, directrice générale des programmes de prestations, puisque les mois de juillet à septembre vont être distribués en fonction des déclarations de 2018.

Mais elle a souligné qu’après septembre, sans déclaration, les prestations cesseront.

Le gouvernement fédéral avait déjà reporté la date limite pour déclarer ses revenus au 1er juin pour les salariés, mais l’ARC avait annoncé qu’elle allait faire preuve de tolérance pour les déclarations rendues après la date limite en n’imposant aucune pénalité avant le 1er septembre, date butoir pour payer ses impôts.

Pour une famille avec un enfant ayant un revenu inférieur à 38 507 $, le crédit de TPS représente un retour de 902 $ versé en quatre fois.

Quant à l’ACE, pour une famille ayant un enfant de moins 6 ans et déclarant moins de 31 711 $, la prestation s’élève à 6785$ par an et est versée chaque mois.