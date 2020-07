«La faille» de retour sur Club illico

La faille est revenue sur Club illico mardi.

La série, dans laquelle Maripier Morin joue un rôle secondaire, avait quitté la plateforme la semaine dernière en raison des allégations de harcèlement sexuel et d’agression physique émises contre l’animatrice et actrice par Safia Nolin. Le milieu culturel avait fortement décrié la décision de Vidéotron.

L’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS) avaient qualifié ce retrait d’« injuste » et « disproportionné ».

La faille a récolté 11 nominations en vue des 35es Prix Gémeaux cet automne.

Seul retour

Il s’agit du seul titre mettant en vedette Maripier Morin a avoir réintégré une plateforme de visionnement en ligne. Crave n’offre plus Mais pourquoi ? et Maripier!, le talk-show qu’elle animait sur Z. Cependant, La chute de l’empire américain, le film de Denys Arcand de 2018 dans lequel elle jouait, demeure accessible aux abonnés.

Toutefois, ICI Tou.tv n’a pas rapatrié les émissions dans lesquelles elle figure.