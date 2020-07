La vie normale reprend au CHSLD de Cartierville

Après avoir composé de longues semaines avec la COVID-19, les nombreux morts et l’isolement, les résidents des CHSLD reprennent peu à peu une vie normale.

Pour la première fois depuis la pandémie, une équipe de TVA Nouvelles a été autorisée à entrer au sein du CHSLD de Cartierville.

Dix-huit résidents de cet établissement ont succombé au coronavirus alors que 30 en ont guéri.

«J’ai effectivement eu environ 75 à 100 personnes qui ont été malades ici, à des moments différents», explique la coordonnatrice du CHSLD, Joanne Savard.

Une unité épargnée

À l’unité prothétique, qui compte 23 résidents ayant des problèmes neurocognitifs, aucun cas de COVID-19 n’a été déclaré.

L’unité a probablement été épargnée, car ses résidents ont été confinés en premier.

Depuis quelques semaines l’établissement se déconfine car il n’y a plus aucun cas du nouveau coronavirus.

«On est allé avec un concept de bulles. Des bulles de six personnes où on s’assure que ce soit toujours les mêmes personnes qui mangent en même temps ou qui participent à une activité», détaille Sophie Tremblay, éducatrice spécialisée.

Le personnel mobilisé

Les activités reprennent d’ailleurs peu à peu, en petits groupes, avec le même personnel.

Parmi eux, Sylvie-Line Bouchard, qui est préposée dans ce CHSLD depuis 27 ans.

Elle dit avoir vécu des moments difficiles quand elle a vu plusieurs aînés mourir du coronavirus.

«Ils ne souffraient pas, parce qu’on a de bonnes personnes qui les empêchaient de souffrir (...) C’était surtout déchirant de ne pas voir leur famille», explique-t-elle.

Toute l’équipe espère maintenant qu’il n’y aura pas de deuxième vague.

«Nous aurons des règles différentes au niveau des mesures de prévention des infections. Nous sommes un milieu de vie. On se promène donc beaucoup, on se donne beaucoup la main. Les gens se serrent, se collent. Est-ce que ça doit changer? Je pense qu’on a tous eu une leçon et nous ne verrons maintenant plus la vie de la même façon», conclut Mme Savard.