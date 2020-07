L'Impact s'accroche!

L’Impact de Montréal a terminé au troisième rang du groupe C du tournoi «La MLS est de retour» en ayant le meilleur sur le D.C. United par la marque de 1 à 0, mardi soir, à Orlando.

L’IMFC a ainsi conservé ses chances de participer à la ronde des 16 avec ces trois points.

Ce match était présenté en direct sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct.

Montréal a été devancé par le Toronto FC et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui ont tous les deux terminé à cinq points.

D.C. United a dû se contenter de deux points seulement, mais aurait pu terminer au premier rang en cas de victoire sur les hommes de Thierry Henry.

Il reste encore quelques matchs à disputer mercredi du côté des autres équipes, mais l’Impact a la possibilité de passer au tour suivant en faisant partie des quatre clubs repêchés de la phase de groupes.

Saphir Taïder a fêté dignement son 70e match avec l’Impact en marquant le seul filet de la rencontre, à la 31e minute de jeu. Son tir lointain a tout juste dévié sur la jambe de Frédéric Brillant avant de battre Bill Hamid.

Après cette réussite, Clément Diop a permis au onze montréalais de conserver sa fragile avance en effectuant de bons arrêts. Le gardien français a bloqué trois ballons, dont une frappe dangereuse à bout portant de Kevin Paredes, environ à l’heure de jeu.

L’Impact a dû se contenter de chances en contre-attaque lors de la seconde mi-temps, alors que le D.C. United cherchait désespérément un but. Maxi Urruti a même frappé de plein fouet le montant à la droite d’Hamid à la 68e minute.

L’ex-joueur du Bleu-blanc-noir Felipe a offert une belle frousse à son ancien club en taclant sévèrement Victor Wanyama en première mi-temps.

Les crampons portés à l’intérieur de la cuisse du Kenyan lui ont valu un carton jaune.

SOMMAIRE

2e demie

90' + 5' - Fin de la rencontre

90' + 2' - Federico Higuaín (D.C. United) se voit remettre un carton jaune.

90' + 1' - Substitution chez l'Impact : Anthony Jackson-Hamel s'amène à la place de Romell Quioto.

90' + 1' - Carton Jaune pour Romell Quioto (Impact)

86' - Substitution chez l'Impact : Shamit Shome s'amène à la place de Zachary Brault-Guillard.

73' - Faute de Kevin Paredes (D.C. United).

71' - Faute de Victor Wanyama (Impact).

70' - Double substitution chez D.C. United : Federico Higuaín remplace Chris Odoi-Atsem alors qu'Ola Kamara vient en relève à Yamil Asad.

68' - Superbe incursion de Maxi Urruti (Impact), qui frappe le poteau à droite de Bill Hamid...

64' - La frappe de Joseph Mora (D.C. United) rate tout juste à gauche.

60' - La tête de Romell Quioto (Impact) expédie le ballon par-dessus le filet.

59' - Premier changement pour l'Impact : Orji Okwonko remplace Maxi Urruti.

58' - Clément Diop vole un deuxième but en une minute à D.C. United. Après avoir frustré Ulises Segura, le gardien de l'Impact ferme la porte à Kevin Paredes.

54' - Hors jeu, D.C. United. Felipe tente une passe en profondeur, Kevin Paredes est pris en défaut.

52' - Substitution chez DC United, la première du match : Kevin Paredes s'amène en relève à Julian Gressel.

50' - Faute de Samuel Piette (Impact).

47' - Appuyé par Ulises Segura, Yamil Asad (D.C. United) frappe du côté gauche de la boîte. Ça rate à gauche.

46' - Début de la deuxième demie.

1re demie

45' + 4' - Fin de la 1re mi-temps.

42' - Maxi Urruti (Impact) se voit remettre un carton jaune.

41' - Victor Wanyama (Impact) frappe de l'extérieur de la surface. Arrêt de Bill Hamid.

35' - Felipe écope d'un carton jaune pour une périlleuse intervention auprès de Victor Wanyama.

31' - BUT! L'Impact marque enfin le 1er but du match dans ce tournoi. Saphir Taïder fait 1-0 sur une bourde de Fred Brillant. Il s'agit du 1er but du club face à DC United depuis le 4 aout 2018 (385 minutes).

28' - Bojan tente une attaque, Romell Quioto est hors-jeu.

25' - Tentative ratée. Samuel Piette (Impactl) tire de l'extérieur de la surface de réparation. Ça passe par-dessus la cage adverse.

19' - Tentative ratée. Joseph Mora (D.C. United) frappe de l'extérieur de la surface et rate le coin supérieur gauche.

16' - Faute de Jorge Corrales (Impact).

14' - La tentative de Felipe (D.C. United), de l'extérieur de la boîte, est bloquée devant.

12' - Faute de Jorge Corrales (Impact).

12' - Faute d'Ulises Segura (D.C. United).

6' - Tentative ratée d'Ulises Segura (D.C. United), qui tire par-dessus le filet de Clément Diop.

2' - Faute de Victor Wanyama (Impact) .

1' - Début de la rencontre.