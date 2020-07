Période de turbulences pour les agences de voyages

Plusieurs secteurs de l'économie ont été durement affectés par la pandémie. Mais pour l'industrie du voyage, la crise risque d'être encore plus longue.

Chez Voyages Carpe Diem, à Saguenay, le travail se limite ces jours-ci à gérer les annulations et les crédits voyage qui ne sont pas encore accordés. Il y a aussi quelques excursions à organiser, mais au Québec ou au Canada.

«C'est très tranquille», a dit mercredi la propriétaire Karen Tremblay, qui a expliqué à TVA Nouvelles que son entreprise roule actuellement à peine à 5 % de sa capacité.

L'agence a d'ailleurs profité de cette crise pour se restructurer et fermer un local qui n'était plus essentiel. Les clients ne pourront plus se rendre à Place du Saguenay dans le secteur de Chicoutimi. Les autres locaux de l'entreprise demeurent toutefois ouverts.

Plusieurs facteurs freinent les voyageurs

Certaines personnes seraient prêtes à prendre le risque de voyager, mais trop de facteurs mettent un frein aux achats.

Avec la quarantaine de 14 jours imposée par Québec au retour du voyage, rares sont ceux qui peuvent se permettre trois semaines de vacances consécutives.

Difficile aussi pour les voyageurs de trouver une compagnie d'assurance qui peut les couvrir.

Et en plus de la clientèle qui n'est pas au rendez-vous, les agences n'ont même pas pu encaisser les ventes réalisées avant la pandémie.

«En ce moment, on a 30 % de nos revenus de vente de voyages. La balance est retenue par les fournisseurs qui vont attendre que les clients utilisent leur crédit voyage avant de nous rembourser», a précisé la propriétaire de l'agence Voyages Nouvelle Escale, Ginette Côté.

Les clients avaient 24 mois pour utiliser leur crédit voyage. Certaines compagnies offrent maintenant une période indéterminée aux consommateurs. Les agences de voyages pourraient donc devoir attendre très longtemps avant de voir la couleur de cet argent.