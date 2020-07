Sherbrooke veut prévenir les noyades

La Ville de Sherbrooke propose des activités pour sensibiliser la population aux risques de noyade.

Une brigade aquatique parcourt divers endroits publics comme le parc Blanchard, la promenade du Lac-des-Nations et sur le site de Wellington-sur-Mer.

Le but est de sensibiliser les baigneurs et plaisanciers aux mesures de sécurité à adopter sur les plans d'eau et près de la piscine, à la maison.

Parmi les activités, une intervention avec un mannequin doit démontrer le poids que peut représenter une personne qui se noie.

Le Service de police de Sherbrooke effectue des patrouilles nautiques sur certains plans d'eau.

Elle fera de la prévention, en plus de s'assurer que les embarcations ont tout l'équipement de sécurité nécessaire.