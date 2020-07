Abus et humiliation: la LCH met un comité en place

Afin de répondre aux allégations de l’ancien joueur de leur ligue Dan Carcillo, la Ligue canadienne de hockey (LCH) a annoncé jeudi la mise en place d’un «comité d’examen indépendant qui passera en revue les politiques et pratiques actuelles de la ligue en ce qui a trait aux initiations, aux abus, au harcèlement ainsi qu’à l’intimidation, en plus de réviser les allégations de comportements répréhensibles que les joueurs ne sont pas à l’aise de dénoncer».

Le comité mis en place par la LCH sera présidé par l’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick Camille Thériault.

Il sera assisté par l’ancien joueur de la LCH Sheldon Kennedy, qui a été victime d’agressions sexuelles de la part de son entraîneur Graham James et qui milite pour pousser les jeunes à dénoncer, et par l’ex-entraîneuse de l’équipe nationale canadienne, Danièle Sauvageau.

Déclaration

«La LCH est engagée envers 1400 jeunes hommes qui évoluent dans notre ligue, et la sécurité de nos joueurs a toujours été et sera toujours notre principale préoccupation. C’est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied ce comité d’examen indépendant pour évaluer l’efficacité de nos politiques en place, les programmes d’expérience des joueurs ainsi que les procédures pour dénoncer les comportements hors glace, permettant du même coup d’offrir un environnement de sécurité libre d’abus, de harcèlement et d’intimidation», a mentionné le commissaire de la LCH, Dan MacKenzie.

Recours collectif

Alléguant avoir vécu l’enfer lors de son séjour dans l’OHL en raison d’initiations violentes, d’agressions physiques et sexuelles et de traumatismes psychologiques, Carcillo a intenté un recours collectif contre la LCH en juin dernier, «au nom d’enfants âgés de 15 à 17 ans qui ont été agressés sexuellement et physiquement alors qu’ils étaient loin de la maison et évoluaient pour des équipes de la LCH.»

Carcillo a notamment raconté plusieurs sévices dont lui et d’autres joueurs auraient été victimes, notamment lors de sa saison recrue en 2002-2003.

Il allègue notamment que les nouveaux étaient forcés à s’asseoir, nus dans la douche, pendant que les vétérans leur urinaient dessus.

Il mentionne aussi que les joueurs de première année ont été forcés de manger des pommes qui, au préalable, avaient été placées dans une glacière remplie d’urine et d’autres fluides corporels.