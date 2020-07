Air Transat retire la date d’expiration de ses crédits voyage

Air Transat va effectuer ses premiers vols commerciaux jeudi soir, 112 jours après que ses avions eurent été cloués au sol en raison de la crise de la COVID-19.

Pour marquer cette date, le transporteur aérien québécois a modifié sa politique d’annulation de vols. Il ne rembourse toujours pas les clients qui veulent annuler un voyage, mais les crédits voyage de 24 mois qu'il offre n'ont désormais plus de dates d’expiration.

Sur le site d’Air Transat, on précise qu’un voyageur peut maintenant modifier ses dates de voyage, d’hébergement ou de destination - et même les trois - sans frais jusqu’à 24 h avant le départ. Il est aussi possible de reporter un voyage à tout moment dans les 12 mois suivant la date de retour de voyage initiale, a-t-on précisé.

Pour mettre fin à quatre mois d’inactivité, Air Transat a programmé jeudi trois vols internationaux (Montréal-Toulouse, Montréal-Paris et Toronto-Londres) et trois vols nationaux (Montréal-Toronto, Toronto-Montréal et Toronto-Vancouver).

Au cours des 10 prochains jours, le transporteur reprendra l’ensemble de son programme d’été réduit. Celui-ci propose 24 liaisons et 20 destinations, a-t-on indiqué jeudi.

Air Transat vient par ailleurs de prendre livraison en juillet de trois nouveaux Airbus A321neoLR, dans le cadre du programme de transformation de sa flotte.

«Le 23 juillet est et restera une journée très spéciale dans l’histoire de Transat. Nous reprenons, de manière graduelle, nos activités aériennes après 112 jours d’arrêt», a soutenu par communiqué Annick Guérard, chef de l’exploitation de Transat, évoquant de «la fébrilité dans l’air».

«Toute l’équipe Transat, à commencer par notre personnel navigant en fonction, est très heureuse de reprendre le service et d’offrir à nos passagers une expérience repensée et adaptée au contexte. Le ciel s’éclaircit tranquillement et c’est encourageant, mais cela ne veut pas dire pour autant que la crise provoquée par la COVID-19 est terminée», a-t-elle ajouté.