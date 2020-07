Andrée Cossette quitte la direction d'Ubisoft Québec

La directrice d'Ubisoft Québec Andrée Cossette a annoncé aujourd'hui qu'elle quittait le geant du jeu vidéo après 22 ans pour entamer un nouveau chapitre professionnel.

Cossette avait collaboré aux débuts d'Ubisoft Montréal avant de fonder Ubisoft Québec en 2005 avec Nicolas Rioux. Dans une publication LinkedIn, elle explique que sa décision est le fruit d'une longue réflexion, qui n'est pas liée aux récents bouleversements au sein du Groupe Ubisoft.

«Le rôle de directrice générale du studio m’a amené de beaux défis et j’ai pu mettre en place un plan d’avenir ambitieux. Parallèlement, j’ai amorcé une réflexion plus profonde, plus personnelle, qui m’a permis de réaliser que je n’étais plus là où je voulais être et qu’il était temps pour moi de passer le flambeau et réfléchir à d’autres projets d’avenir», peut-on lire sur le réseau social.

Contacté par Pèse sur Start, Ubisoft Québec tient à préciser que le départ de Cossette n'est aucunement associé aux récentes allégations d'inconduites qui touchent certains studios de la compagnie.

«Le départ d’Andrée Cossette n’est en rien associé aux récentes allégations de comportements inappropriés concernant certains employés d’Ubisoft. Il s’agit d’une décision personnelle d’Andrée, mûrement réfléchie et prise bien avant les événements actuels. Au cours des 22 dernières années, Andrée a été un pilier dans l’implantation d’Ubisoft au Canada, d’abord à Montréal, puis à Québec, où elle a participé à la fondation du studio qui brille désormais à l’international. Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son engagement et sa contribution au développement d’Ubisoft. Nous lui souhaitons le meilleur pour ses projets à venir. L’équipe de direction en place assurera l’intérim afin d’assurer une transition adéquate.»

Ubisoft Québec a développé plusieurs titres importants pour la compagnie française, dont Assassin's Creed Syndicate et Assassin's Creed Odyssey. Le studio travaille actuellement sur Gods & Monsters, un jeu prévu pour cette année.