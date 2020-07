Bonne nouvelle pour les cinémas du Québec

La relance du cinéma se fait de façon graduelle au Québec.

Les chiffres de fréquentation sont loin d’atteindre ceux de l’an dernier selon plusieurs directeurs de salles.

«Au niveau de l’achalandage, on est à peu père à 20-25% d’une semaine moyenne», explique le directeur général des cinémas Guzzo, Vincent Guzzo.

«Il y a un fauteuil sur trois de disponible. Donc, le maximum de revenus qu’on peut faire, c’est de remplir ce fauteuil», ajoute le directeur général des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée, Mario Fortin.

La sortie de certains films semble cependant avoir attiré un peu plus de cinéphiles dans les salles.

«Grâce à "Suspect numéro un", et à tout le travail derrière, la part du marché du Québec est montée à 13%, ce qui est énorme», fait savoir le directeur général des Films Séville, Victor Rego.

«On est numéro un au Québec depuis deux semaines, et au Canada aussi. Après deux semaines, il y a plus de 30 000 personnes qui ont vu le film. Moi, je suis très content», indique le réalisateur de «Suspect numéro un», Daniel Roby.

Même si la fréquentation augmente de plus en plus, la pandémie n’est pas la seule cause de ce manque de spectateurs selon ces professionnels.

Les conditions météorologiques favorables depuis le début de l’été ne poussent pas les gens à fréquenter les salles obscures.

Tous voient, dans tous les cas, l’avenir d’un œil positif.

«Après chaque pandémie, chaque grande crise, soit économique, mondiale, guerre ou quoi que ce soit, le milieu du cinéma prend un coup de stéroïdes et "pogne", normalement, cinq à six ans de hausse fulgurante», prévoit Vincent Guzzo.

Rappelons que le nombre de personnes autorisées dans les salles passera de 50 à 250 personnes à partir du 3 août.