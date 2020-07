Construction navale: le Québec a obtenu 793 M$ en contrats en 2019

Le Québec a obtenu au total plus de 793 M$ en contrats l’an dernier dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du Canada (SNCN).

C’est ce qu’on apprend dans le rapport 2019 dévoilé jeudi.

Les différents chantiers de la Belle Province se sont partagé des contrats totaux de 793,2 M$. Depuis 2012, le Québec a décroché pour 2,36 G$ en contrats.

Parmi les contrats attribués l’an dernier, rappelons celui du Chantier Davie, de Lévis, pour l’entretien de trois frégates de la Marine royale canadienne (MRC). Il est estimé à 500 M$.

Le Chantier Davie s’est de plus préqualifié, en décembre dernier, en vue d’être sélectionné comme troisième chantier naval et partenaire stratégique dans le cadre de la SNCN. Il pourrait ainsi décrocher un contrat visant la construction de six nouveaux brise-glaces du programme.

«Chantier Davie est passé à l’étape suivante du processus de sélection, l’étape de la demande de propositions (DP) et de l’évaluation, écrit-on dans le rapport 2019. Le processus de sélection devrait être achevé d’ici à la fin de 2020. Ce processus est semblable à celui qui a été utilisé pour sélectionner Seaspan et Irving comme partenaires dans le cadre de la SNCN en 2011.»

Chantier Davie a par ailleurs décroché un contrat de 7,1 M$ en avril 2019 pour le radoub en cale sèche du NGCC Louis S. St-Laurent, qui est «le plus grand brise-glace de la GCC et le fleuron de sa flotte», a-t-on précisé dans le rapport 2019 de SNCN.

Chantier Davie doit également construire deux nouveaux traversiers pour Transports Canada, un contrat annoncé en juin 2019.

Parmi les autres contrats accordés à des chantiers du Québec l'an dernier, il y a celui de 1,9 M$ qui est allé à Verreault Navigation de Les Méchins pour des travaux de prolongation de la durée de vie du NGCC Samuel Risley.

Un contrat de 102 M$ a été attribué à Ocean Industries inc. de L’Isle-aux-Coudres pour la construction de quatre gros remorqueurs navals pour la MRC.

Le Chantier naval Forillon de Gaspé poursuit, pour sa part, la construction de bateaux de recherche et de sauvetage pour la Garde côtière canadienne (GCC). Il doit en livrer 10 au total en vertu d'un contrat de plus de 30 M$ obtenu en décembre 2018.

«En 2019, la SNCN a continué de stimuler l’économie canadienne, avec environ 3,3 G$ en nouveaux contrats attribués à des entreprises canadiennes dans six provinces», a indiqué la ministre des Services publics de l’Approvisionnement, Anita Anand, dans le rapport 2019.

«Il convient de noter que l’on estime que les contrats de la SNCN émis entre 2012 et décembre 2019 apportent une contribution de plus de 17,04 G$ (1,54 G$ par an) au produit intérieur brut et créent ou maintiennent plus de 15 500 emplois par an par l’entremise de l’industrie maritime et de ses fournisseurs canadiens de 2012 à 2022», a ajouté la ministre Anand.

Soulignons qu’en 2019, dans le cadre de la SNCN, la Nouvelle-Écosse (1,2 G$) et la Colombie-Britannique (1,1 G$) ont obtenu les plus importants contrats au total, devant le Québec (793,2 M$) et l’Ontario (177,5 M$).