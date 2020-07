EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 15 177 447

Morts: 622 183

Rétablis: 8 608 700

ÉTATS-UNIS

Cas: 3 969 786

Morts: 143 178

Rétablis: 1 210 849

CANADA

Québec: 57 938 cas (5662 décès)

Ontario: 38 107 cas (2755 décès)

Alberta: 9728 cas (172 décès)

Colombie-Britannique: 3328 cas (189 décès)

Nouvelle-Écosse: 1067 cas (63 décès)

Saskatchewan: 970 cas (15 décès)

Manitoba: 366 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 263 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 170 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 2 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 112 006 cas (8868 décès)

NOUVELLES

5h42 | Plus de 3 millions de cas déclarés en Europe

Plus de 3 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés en Europe, dont plus de la moitié en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 8h00 GMT.

5h25 | L'obligation du port du masque dans la rue largement suivie à Melbourne

L'immense majorité des piétons croisés jeudi par l'AFP dans le centre de Melbourne portaient un masque, conformément à l'obligation édictée par les autorités locales pour tenter de contenir la hausse inquiétante des cas de coronavirus, et qui constitue une première en Australie.

5h | Hausse de 60% du nombre de décès en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a enregistré une hausse de près de 60% du nombre total de décès naturels au cours des dernières semaines, laissant les spécialistes penser que le nombre de décès liés au coronavirus est en fait beaucoup plus élevé que n'indiquent les statistiques officielles.