Le chef d’état-major de la défense Jonathan Vance s’en va

Le général Jonathan Vance quittera son poste de chef d’état-major de la défense au cours des prochains mois, a annoncé le gouvernement fédéral jeudi.

En poste depuis juillet 2015, le général Vance est celui qui est resté le plus longtemps à la tête de l’état-major de l’histoire du pays.

«Lors de ses cinq années en tant que chef d'état-major de la défense, le général Vance a servi avec distinction pendant une période difficile. Il a dirigé les Forces armées canadiennes alors qu'elles servaient au pays et dans le monde entier, du Mali à l'Ukraine en passant par l'Irak. Il a également travaillé avec les Forces pour les rendre plus inclusives et plus représentatives du pays qu'elles défendent et des Canadiens qu'elles protègent», a déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, par communiqué.

Le recrutement d’un remplaçant a été entamé par le premier ministre, mais en attendant le général Vance restera en place jusqu’à la venue de son successeur.

«Le chef d’état-major de la défense est responsable du commandement, du contrôle et de l’administration des Forces armées canadiennes ainsi que de la stratégie, des plans et des besoins militaires», a précisé le cabinet du premier ministre.

Comptant près de 40 ans de service, Jonathan Vance a commandé à tous les niveaux des Forces, allant du commandant de peloton au commandant de brigade, que ce soit pour des opérations de maintien de la paix ou de combat.

Il a obtenu la Croix du service méritoire à deux reprises, en plus d’avoir été choisi comme Commandeur de l'Ordre du mérite militaire.