Tourisme: La Tuque part à la conquête des aventuriers

Souhaitant tirer profit du contexte de la pandémie en se démarquant des autres régions, La Tuque lance une invitation à tous les aventuriers du Québec.

La Ville veut ainsi miser sur la nature sauvage. «Pour nous, un tout inclus c'est une sortie en plein air et une soirée autour du feu à entendre les oiseaux», a confié la directrice du service touristique à la Ville de La Tuque, Valérie Fortin, en entrevue à TVA Nouvelles.

«La Haute-Mauricie est un secret bien gardé des vacanciers, parce qu’elle a beaucoup à offrir, a-t-elle ajouté. Ceux qui l'ont découverte le savent et c'est pour cela qu'ils reviennent régulièrement. La Tuque est une destination qui gagne à être connue.»

Saisir l'opportunité

La Ville a dévoilé mercredi sa nouvelle campagne touristique estivale intitulée «Les vrais aventuriers»! Il s’agit d’une véritable opération séduction pour piquer la curiosité des amateurs de plein air, des amoureux du grand air et surtout ceux qui veulent vivre dehors.

L'engouement pour les sorties extérieures devient une opportunité à ne pas manquer. L'objectif est d’inciter les gens à mettre de côté leurs vestons pour sortir l'aventurier en eux.

«Nous avons la chance d'avoir cette magnifique nature», a indiqué le directeur général de Tourisme Mauricie, Stéphane Boileau.

«C'est une force! Oui les Îles-de-la-Madeleine et la Gaspésie sont populaires, mais la Mauricie aussi! Ce n'est pas pour rien qu'elle est la belle d'à côté. La région se trouve à 1 h 15, 1 h 30 de Montréal et environ 2 h de Québec», a-t-il ajouté, admettant que le téléphone ne dérougit pas.

La haute Mauricie se démarque avec ses 17 000 lacs, ses rivières et ses 30 000 kilomètres de chemins forestiers. La route panoramique 155 demeure le numéro 1 du top 10 des plus belles routes du Québec, selon l'agence de voyage Authentik Canada avec plus de 100 kilomètres entre les falaises et la rivière Saint-Maurice.