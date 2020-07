Au tour de la rue Crescent d’être piétonne

Tout comme 15 autres artères à Montréal, la rue Crescent devient piétonne pour le reste de l’été, entre le boulevard de Maisonneuve Ouest et la rue Sainte-Catherine Ouest.

C’est ce qu’a annoncé vendredi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui est aussi la mairesse de l’arrondissement de Ville-Marie. Cette dernière a soutenu que cette décision a été prise à la suite d'une demande de l'Association des marchands de la rue Crescent et de Destination centre-ville.

La mesure permettra d’offrir plus d'espace aux commerçants et s'inscrit dans la volonté de relancer le centre-ville de Montréal, fortement touché par la crise sanitaire, a-t-on indiqué.

«Les nombreux restaurateurs de l'artère auront ainsi plus de superficies pour l'installation de leurs terrasses, essentielles à l'industrie de la restauration, a souligné Mme Plante. Cette nouvelle piétonnisation vient affirmer la personnalité gastronomique et divertissante de Montréal durant l'été et en fait un lieu de destination privilégié.»

Pour sa part, l'Association des marchands de la rue Crescent a indiqué que cette piétonnisation «donnera un sérieux coup de pouce aux commerçants qui vivent des moments difficiles en cette période de pandémie».