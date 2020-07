Deux autres commerces ferment leurs portes à Trois-Rivières

La liste des commerces qui ferment leurs portes à Trois-Rivières s'allonge. Le café Les Mauvais Perdants et le Houston Avenue Bar & Grill mettent la clé sous la porte.

Après cinq années, les copropriétaires du café thématique rangent leurs jeux dans les boîtes pour une dernière fois.

«La période de repos forcée des derniers mois nous a permis de nous recentrer sur l’entreprise et de réfléchir à notre avenir. Ce genre de décision n’est jamais facile, mais nous la prenons avec assurance et certitude. Nous nous tournons vers un avenir prometteur, soyez sans crainte. Nous tenons à remercier nos employés, clients, partenaires et fournisseurs pour ces belles années. Nous repartons fiers du travail accompli et la tête pleine de souvenirs», ont expliqué les copropriétaires, Mylène Blanchette et Joanie Désilets, sur Facebook.

Concernant la fermeture du restaurant Houston Avenue Bar & Grill sur la rue Des Forges, elle est due à la pandémie. La direction indique que les revenus n'étaient pas au rendez-vous et que le restaurant fonctionnait à 20% de sa capacité.

La direction estime que le contexte fait perdre jusqu'à 1,5 million $ de ventes. Les plus grandes déceptions demeurent que le restaurant n'aura été ouvert que neuf mois et qu'une trentaine d'employés sont remerciés. Toutefois, elle assure vouloir les relocaliser.

Au Québec, on estime que c'est un entrepreneur sur 10 qui envisage de faire faillite en raison de la crise sanitaire.