Formule 1: l'édition 2020 du Grand Prix du Canada annulée

Le circuit de la Formule 1 a diffusé son calendrier révisé d’ici la fin de la saison, vendredi, et le Canada n’en fait pas partie.

Des courses ont été ajoutées à Imola, au Portugal et en Allemagne, mais aucune ne sera présentée au Canada, aux États-Unis, au Mexique et au Brésil. Outre celle de Montréal, les épreuves programmées à Austin, au Texas, à Mexico et à Sao Paulo ont aussi écopé.

Depuis que la pandémie de COVID-19 est venue bouleverser le calendrier des courses de la F1, le promoteur du Grand Prix du Canada avait gardé espoir de pouvoir présenter l’événement à l’automne.

François Dumontier espérait effectivement présenter la course sur le circuit Gilles-Villeneuve au début du mois d’octobre. Le tracé de Portimao, au Portugal, semblait toutefois être de plus en plus privilégié par les responsables de la F1 pour cette période de l’année.

Le Grand Prix du Canada avait déjà été présenté en octobre, en 1978. Gilles Villeneuve avait alors savouré son premier triomphe en carrière en F1.

Le Grand Prix du Canada devait initialement avoir lieu les 12, 13 et 14 juin.

La saison de F1 a finalement pris son envol au début juillet, sur la piste de Spielberg en Autriche, après quatre mois de délais en raison de la COVID-19. Deux courses ont été disputées sur cette piste avant que le circuit ne se transporte à Budapest, en Hongrie.

La première partie du calendrier comporte huit étapes, toutes en Europe, et sont présentées à huis clos.

Pour être valide, un championnat du monde de formule 1 doit comporter au moins huit étapes et se dérouler sur trois continents.