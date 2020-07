La sécheresse continue de faire mal aux agriculteurs

L'été sec qu'on connaît est sans pitié pour les agriculteurs. Le rendement des cultures de foin, de blé et d'avoine ne dépasse pas les 50 %.

«Ce qu'on peut voir dans nos champs, c'est la hauteur des céréales. Les céréales ont du grain, mais le plant n'a pas poussé, comme le foin n'a pas poussé. On va manquer de paille», a dit vendredi Mario Lyonnais, un agriculteur de la région de Bécancour en entrevue avec TVA Nouvelles.

Dans la région de Trois-Rivières, les précipitations depuis le mois de mai ont été inférieures de 176 millimètres à la normale selon les statistiques d'Environnement Canada. Le maïs-grain et le soya se tirent un peu mieux d'affaire.

Les réclamations à l'assurance récolte de la Financière agricole se multiplient. On en est à 1561 pour l'ensemble du Québec, dont 104 au Centre-du-Québec et 46 en Mauricie.

L'Union des producteurs agricoles (UPA) invite d'ailleurs ses membres qui n'envisageaient pas de réclamer leurs pertes d'adresser tout de même un avis pour que les autorités de l'agriculture aient un portrait plus complet des impacts de la sécheresse.

En désespoir de cause, des agriculteurs se tournent vers ce qui est désigné comme une culture d'urgence, soit un mélange d'avoine et de pois fourragers produisant une plante bien fournie.

On a observé une ruée vers ce type de semence. «Présentement, on s'est fait vider nos réserves de semence de pois et d'avoine», a indiqué David Proulx de RDR grains et semences.

«Ça a été la grande demande dans la dernière semaine et demie», a-t-il ajouté.

Dans les dernières semaines, la valeur du foin et maintenant de la paille a doublé.