L’accès aux rayonnages sera permis dès lundi dans les bibliothèques de Montréal

Plusieurs services comme l’accès aux rayonnages vont à nouveau être permis par les bibliothèques de Montréal à compter de lundi.

Les bibliothèques vont toutefois continuer d’imposer les normes sanitaires dictées par la santé publique. Ainsi, le port du masque sera obligatoire dans toutes les installations et un nombre maximal de personnes pourra être admis simultanément dans chaque bibliothèque.

Ainsi, à compter du 27 juillet, les Montréalais pourront accéder à nouveau aux rayonnages pour sélectionner les documents qu’ils souhaitent emprunter.

Les équipements informatiques seront aussi accessibles, et il sera possible de s’asseoir pour consulter des documents. Des conditions seront toutefois imposées.

Au cours des prochaines semaines et mois, les bibliothèques de la métropole vont déployer une programmation d’activités «adaptée aux conditions sanitaires en vigueur», a-t-on aussi précisé, vendredi, par communiqué.

Rappelons que les bibliothèques de Montréal avaient fermé leurs portes le 13 mars dernier. On avait permis le retour des documents empruntés via les chutes extérieures à compter du 15 juin, puis une semaine plus tard les bibliothèques avaient entrepris leur réouverture graduelle. L’accès aux rayonnages, aux postes informatiques et aux imprimantes constitue donc une nouvelle étape visant un retour à un semblant de normalité.