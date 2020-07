Le bureau de projet du tramway a déjà dépensé 53,5 M$

Le bureau de projet du futur tramway, à Québec, a dépensé à ce jour plus de 53 M$ pour la planification et la conception du projet.

Le montant de 53,5 M$ apparaît noir sur blanc dans un document que la Ville de Québec a transmis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), vendredi après-midi, répondant ainsi à l’une des 42 questions additionnelles soumises par les commissaires mandatés pour étudier en détail le projet.

La somme de 53,5 M$ a été puisée dans l’enveloppe de 215 M$ pour les travaux préparatoires, octroyée par le gouvernement Couillard en 2018 lors de l’annonce du projet évalué à 3,3 G$. Le gouvernement Legault avait ensuite mis à la disposition de la Ville de Québec une somme additionnelle de 419 M$, en février dernier.

Dans un tableau détaillé sur les investissements effectués en date du 19 juillet 2020, on apprend qu’un coût global de 37,6 M$ a été consacré aux honoraires professionnels d’avant-projet (24,3 M$) et à la rémunération (13,3 M$). Un autre montant de 12,4 M$ a été consacré aux «réseaux techniques urbains» comme Hydro-Québec, Bell ou Vidéotron, peut-on lire. Les dépenses en informatique s’élèvent, quant à elles, à 1,5 M$ et le loyer à 604 000 $.

Curieusement, en mars dernier, le maire Régis Labeaume avait annoncé à la presse qu’une somme de 65 M$ avait déjà été dépensée depuis deux ans pour le projet de tramway, un montant supérieur aux 53,5 M$ qui se retrouvent dans le document remis au BAPE.

La provision passe de 712 M$ à 591 M$

Avec les récentes modifications au projet, la provision pour risques, contingences et inflation a également fluctué de façon importante à la baisse. En décembre 2019, le maire se targuait de pouvoir compter sur une provision de 712 M$ afin de répondre aux imprévus. Cette somme a fondu, passant désormais à 591 M$, ce qui représente 20% de l’enveloppe totale, comparativement à 27%.

En décortiquant le tableau soumis au BAPE, on découvre une réduction importante du montant anticipé pour l’inflation, lequel passe de 231 M$ à 152,5 M$. La portion «contingences» baisse également drastiquement, passant de 219 M$ à 149 M$. Seul le volet «risques» est en hausse, passant de 262 M$ à 290 M$.

La Ville dit avoir raffiné le montant des prévisions «en suivant les bonnes pratiques» et en fonction de «l’avancement de la conception du projet [et] de la précision des estimés de coûts».