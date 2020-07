Pandémie: hausses record du commerce électronique

Les ventes au détail en ligne ont presque doublé (+99,3 %) au Canada, entre février et mai, en raison de la pandémie de COVID-19, selon les données publiées vendredi par Statistique Canada.

L’agence fédérale a noté que sur la même période, les ventes au détail totales ont reculé de 17,9 %, et ce, en raison des différentes mesures mises en place pour ralentir la propagation de la maladie à coronavirus.

Comme les magasins étaient fermés ou que les gens évitaient de sortir de chez eux, les ventes au détail du commerce électronique ont atteint un niveau sans précédent de 3,9 milliards $ en mai.

Il s’agit ainsi d’une hausse de 2,3 % par rapport à avril et d’une hausse de 99,3 % par rapport à février (2,0 milliards $).

«D’une année à l’autre, les ventes du commerce électronique ont plus que doublé, affichant une augmentation de 110,8 % comparativement à mai 2019», a précisé Statistique Canada dans son analyse.

Tout cet engouement pour le commerce en ligne et la livraison a fait en sorte que les ventes au détail ont encaissé en avril, par rapport au mois précédent, une chute de 29,1 %, à 33,9 milliards $. Comparativement à avril 2019, la diminution atteint 26,4 %.

«Alors que le commerce électronique a connu une progression mensuelle de 63,8 % en avril, les ventes en magasin ont chuté de 25,3 %», a mentionné l’agence fédérale.

En mai, les ventes au détail totales ont commencé à reprendre du poil de la bête en se chiffrant à 39,3 milliards $.

Le grand gagnant, le sous-secteur des aliments et des boissons

Soulignons que les 11 sous-secteurs du commerce au détail ont connu un bond de leurs ventes en ligne au plus fort de la crise sanitaire. Mais de février à avril, un seul sous-secteur, celui des aliments et des boissons, a comptabilisé à la fois une hausse des ventes en magasin (+3,3 %) et du commerce en ligne (+107,0 %).

Au cours de la deuxième semaine de mars, les magasins d’alimentation, considérés comme des services essentiels, ont profité d’une croissance de 38 % de leurs ventes de produits alimentaires par rapport à la même période de l’année précédente, ainsi que d’une augmentation des ventes de certains produits de soins personnels, a noté Statistique Canada.

En revanche, des sous-secteurs ont encaissé de durs chocs de février à avril, comme les magasins de meubles et d’accessoires de maison (-69,6 %), les magasins d’articles de sport, d’articles de passe-temps, d’articles de musique et de livres (-79,0 %) ainsi que les magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires (-84,2 %).

«La pandémie de COVID-19 aura-t-elle des répercussions durables sur le secteur du commerce de détail? demande Statistique Canada. Les petites entreprises se tournent de plus en plus vers les plateformes de commerce électronique et les utilisent de façons novatrices. La structure de l’industrie du commerce de détail au Canada pourrait changer, selon la mesure dans laquelle les Canadiens continuent de choisir les options d’achat par commerce électronique ou reviennent aux méthodes d’achat traditionnelles. De toute évidence, le paysage du commerce de détail évoluera.»