Un enfant de 7 ans sauvagement attaqué par un voisin en Californie

Un enfant de sept ans originaire de la Californie repose dans un état grave aux soins intensifs après avoir été sauvagement attaqué par un voisin le week-end dernier.

Le jeune Gavin Ludwick revenait d’une après-midi à jouer dans la piscine d’un petit voisin quand il a reçu plusieurs roches à la tête.

Selon le chef de la police de Desert Hot Springs, l’acte était complètement gratuit.

«Cette attaque était délibérée et très sournoise», a dit Steve Shaw à CNN.

«Il ne semble pas y avoir eu de dispute ou quelque chose comme ça. C’est un acte complètement gratuit. L’enfant ne semble pas avoir vu l’attaque arriver.»

Le suspect Daniel Birch Poulsen, 32 ans, a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche après le visionnement de plusieurs caméras de surveillance par les enquêteurs.

Selon plusieurs médias locaux, le suspect aurait jeté des pierres sur l’enfant depuis le perron de sa maison et l’aurait laissé sur le sol sans l’aider pendant au moins 20 minutes.

C’est un autre voisin, Arturo Delgado, qui a découvert le jeune Gavin inanimé.

«Quand je me suis approché, j’ai vu qu’il était blessé sur le côté de la tête. Je l’ai appelé par son prénom et il s’est mis à pleurer. J’étais sous le choc, car je ne pouvais pas croire ce qui était arrivé. Je l’ai pris dans mes bras et j’ai couru jusque chez ses parents», a-t-il raconté.

Les secours ont rapidement été appelés. Devant la grave blessure qui a occasionné un trou dans le crâne de l’enfant, il a été transporté dans un hôpital spécialisé où il repose toujours dans un état grave.

Arrêté pour tentative de meurtre, le suspect n’a pas encore été accusé, car une expertise psychiatrique a été ordonnée par le juge.