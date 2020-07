COVID-19: ces stars dont on attend toujours le prochain album

L’industrie de la musique n’a pas été épargnée par la COVID-19, si bien que de très nombreux admirateurs sont maintenant privés des nouvelles compositions de leur artiste préféré. Pour certains «fans», l’attente tire à sa fin ; mais pour d’autres, il faudra prendre son mal en patience...

Bon Jovi

Avec un titre comme «Bon Jovi 2020», Jon Bon Jovi et sa bande n’auront pas le choix de proposer leur 15e effort studio - un premier depuis «This House Is Not For Sale», qui date de 2016 - quelque part cette année. La formation rock du New Jersey avait fixé un nouveau rendez-vous à ses fidèles le 15 mai, mais a choisi de repousser le moment. Si tout va bien, c’est en octobre qu’elle fera entendre ses plus récentes créations, qui accompagneront l’hymne d’aréna «Limitless», l’hommage aux militaires «Unbroken» et la poignante «American Reckoning» (qui revient sur la violente mort de George Floyd), titres dévoilés plus tôt cette année.

Luke Bryan

Malgré l’impatience qui le tenaille d’offrir les compositions de son septième album studio intitulé «Born Here Live Here Die Here», la vedette country en a repoussé la sortie de plus de trois mois. Le chanteur a fait ce choix après avoir été forcé, comme tant d’autres chanteurs, de déplacer les dates de sa tournée. Le prochain disque de Luke Bryan, qui devrait être disponible le 7 août, comprendra la pièce «Build Me A Daddy», que l’Américain a déposée sur les différentes plateformes d’écoute en juin.

Miley Cyrus

La nouvelle musique de la reine du «twerk» aurait sans aucun doute grandement profité de la saison estivale pour être diffusée un peu partout. Après une sortie prévue en 2019, la jeune femme de 28 ans avait l’intention de lancer son septième album en carrière cette année, à temps pour la période des festivals. Elle a même confié avoir «pas mal fini son album» au magazine «WSJ», il y a deux mois déjà. Par contre, elle ne s’est pas avancée sur la date à laquelle son opus intitulé «She Is Miley Cyrus» verra le jour.

Alicia Keys

Le 19 mars, alors que ses «fans» attendaient sa nouvelle collection pour le lendemain, la chanteuse a annoncé que la sortie de l’album «Alicia» et les dates de la tournée «More Myself» étaient repoussées. Elle a laissé savoir que la santé et la sécurité des gens étaient au sommet de ses priorités, et a fait appel à la gentillesse de tout un chacun. Comme une autre journée de lancement n’a pas encore été fixée, espérons que le titre de sa chanson «Perfect Way To Die», dévoilée il y a quelques semaines, ne soit prémonitoire quant à la concrétisation de ses différents projets.

Alanis Morissette

Pour la chanteuse canadienne, l’année ne rimera pas uniquement avec les 25 ans de son album phare «Jagged Little Pill». Elle marquera aussi son retour sur disque grâce à la véritable naissance de l’effort «Such Pretty Forks In The Road», qui devait voir le jour le 1er mai. Après le report printanier, la sortie a été annoncée pour le 31 juillet. Tout en subtilité, avec des notes de piano bien senties et une Alanis Morissette chargée d’émotions, l’extrait «Diagnosis» est quant à lui offert depuis avril.

OneRepublic

La formation américaine a dit souhaiter profiter de l’année 2020 pour proposer non pas un, mais deux nouveaux efforts. Si le plan avait fonctionné comme il se devait, les admirateurs de la bande à Ryan Tedder connaîtraient aujourd’hui toutes les chansons de l’album «Human». Mais la pandémie a fait en sorte que l’enregistrement n’a pu être dévoilé le 8 mai dernier, tel qu’il était prévu. On ne sait pas encore quand les gars pourront présenter leur offrande, mais leurs «fans» peuvent se consoler en écoutant en boucle les extraits «Didn’t I» et «Better Days», ce dernier ayant été écrit, enregistré et lancé durant le confinement.

Sam Smith

La pandémie a forcé le chanteur britannique à revoir son projet «To Die For», qui devait arriver dans les bacs le 1er mai. Non seulement l’artiste de 28 ans a remis à une date indéterminée la sortie de ce disque, mais il a également cru bon de le transformer. «J’ai beaucoup réfléchi au cours des dernières semaines, si bien que je sens que le titre de mon album et sa sortie imminente n’apparaissent pas naturels. J’ai donc décidé de continuer à travailler sur l’album et d’y apporter plusieurs changements importants et ajouts», a-t-il partagé sur Instagram.

Deep Purple

Ils ont franchi le cap des 50 ans de carrière, mais les gars de Deep Purple ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Même que, s’il n’en tenait qu’à eux, ils auraient déjà proposé le successeur de l’album «Infinite», qui a été très populaire au Royaume-Uni en 2017. En effet, l’opus rock «Whoosh!» devait paraître le 12 juin, mais c’est plutôt le 7 août qu’il sera possible de poser l’oreille sur le 21e enregistrement longue durée en studio du groupe. En attendant, on peut se rabattre sur les chansons «Man Alive» et «Throw My Bones», disponibles depuis mai.