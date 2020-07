Déguisé en vieillard, il dérobe plus de 100 000 $ à des clients de casinos

Un homme du Michigan serait parvenu à cambrioler plus de 100 000 $ à des clients de casinos en utilisant des informations personnelles obtenues frauduleusement ainsi qu’un masque prothétique pour éviter d’éveiller les soupçons.

John Colletti, 55 ans, aurait ciblé ses victimes en obtenant illégalement leurs informations personnelles et en confectionnant des permis de conduire contrefaits afin de retirer des fonds de leurs comptes de banque à partir de machines distributrices dans les casinos, selon les accusations portées contre lui par les avocats fédéraux au Michigan.

Ces machines distributrices sont utilisées dans les casinos afin de procéder à différentes transactions, comme des retraits bancaires, des avances de fonds, des échanges de billets ou encore pour le traitement des gros lots.

Le kiosque demande aux utilisateurs d’insérer leur permis de conduire et d’y entrer les quatre derniers chiffres de leur numéro d’assurance sociale avant de permettre un retrait de fonds. Chacune des victimes de Colletti avait consenti à ce que leur compte bancaire soit lié au programme de l’opérateur des machines distributrices, Global Payments Gaming Services.

Pour passer inaperçu à l’intérieur des casinos, l’accusé aurait porté un masque prothétique de vieillard, affirment les autorités.

L’enquête s’est amorcée après que la sécurité du MGM Grand Casino eut identifié au moins 10 victimes de vol d’identité. Grâce aux caméras de surveillance, l’équipe est parvenue à épingler un suspect.

Près d’un an plus tard, les policiers ont procédé à l’arrestation de Colletti pour un vol d’identité dans un casino de Mayetta, dans l’État du Kansas. Un employé du casino a reconnu, grâce aux caméras de surveillance, un homme déguisé en vieillard portant un chapeau, des lunettes de soleil et se déplaçant en quadriporteur. Ce même suspect venait de retirer 20 000 $ d’une machine distributrice.

Après avoir été appréhendé par des employés du casino, Colletti s’est rendu aux toilettes avant de retirer son costume et de prendre la fuite.

Les policiers sont cependant plus tard parvenus à lui mettre la main au collet.

Au cours de leur enquête, les policiers ont découvert à l’intérieur de la voiture de l’accusé des masques prothétiques, des clés USB, des livres sur comment commettre des crimes sans se faire prendre, des cartes d’identité et différents reçus de machines distributrices.

Lorsque les enquêteurs ont consulté le contenu des clés USB, ils ont découvert des tutoriels et des manuels sur la contrefaçon d’argent et autres crimes financiers, des vérifications d’antécédents concernant de nombreuses victimes, des signatures à la main ainsi que des fichiers Excel contenant plus de 1000 noms.