Des rencontres «privées» avec Amazon en 2019

Amazon a rencontré le premier ministre François Legault et les membres de son cabinet à deux reprises l’an dernier pour discuter en privé de projets d’investissements ici, a appris Le Journal.

« Ces rencontres avaient pour objectif de discuter des projets d’investissements possibles d’Amazon au Québec. Je ne ferai pas d’autres commentaires – les rencontres étant privées », a confirmé au Journal Ewan Sauves, porte-parole du premier ministre du Québec.

« Amazon Québec »

Le 20 novembre 2019, le premier ministre François Legault s’était dit pour la création d’un « Amazon Québec » pour aider les détaillants d’ici, avant une rencontre avec des représentants du géant américain.

L’idée d’un « Amazon Québec » a été lancée par l’homme d’affaires et président de la campagne 2018 du Parti libéral du Québec (PLQ), Alexandre Taillefer.

Le lendemain, le 21 novembre, le ministre du Travail, Jean Boulet, avait eu droit à une « rencontre de courtoisie » avec le vice-président d’Amazon Canada, Alexandre Gagnon.

Or, Le Journal a appris que le chef du cabinet du premier ministre, Martin Koskinen, et son conseiller politique, François Pouliot, avaient déjà rencontré des représentants d’Amazon quelques mois plus tôt, soit le 15 mars 2019.

Quant au ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, il a également eu une discussion le 10 décembre 2018 avec trois représentants d’Amazon : Alexandre Gagnon, Patrick Robert et leur lobbyiste Éric Lamoureux, de CAP Conseillers.

Crédits d’impôt

Vendredi, Le Journal révélait qu’Amazon vient de mettre la main sur Maximilien Roy, l’ex-conseiller politique du ministre des Finances, Bill Morneau, ce qui porte le nombre de lobbyistes d’Amazon inscrits à 13.

Jointe par Le Journal, Amazon avait assuré qu’elle n’avait pas encore fait appel au gouvernement pour avoir des incitatifs, mais avait précisé que sa branche Amazon Web Services (AWS) avait déjà eu droit aux crédits d’impôt liés aux projets de 100 millions de dollars et plus.