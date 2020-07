Enragé: Russell Crowe devient violent

Premier film d’importance à prendre l’affiche depuis le début de la pandémie et la fermeture des cinémas en mars dernier, Enragé met en vedette un Russell Crowe inquiétant.

Réalisé par Derrick Borte (le très bon Nos voisins les Jones), Enragé suit un homme (Russell Crowe), jamais nommé, qui se met à harceler une femme après un incident à un feu rouge. Cet épisode de rage au volant extrême a été écrit par Carl Ellsworth, à qui l’on doit Paranoïak et La dernière maison sur la gauche.

«La première fois que j’ai lu le scénario – et ça devient de plus en plus fréquent chez moi –, je ne voyais pas ce que je pouvais en faire», a indiqué l’acteur au Sydney Morning Herald. C’est en parlant d’Enragé autour de lui et en écoutant les commentaires élogieux de ses proches qu’il a peu à peu changé d’avis.

Signe des temps

«[J’ai réalisé] que [le scénario] n’était pas une recette pour un film de genre, mais un commentaire sur l’état de la société à l’heure actuelle, sur ces cycles qui se rapprochent de plus en plus lors desquels quelqu’un agit en fonction de ce type de rage, qu’il s’agisse d’apporter une arme à feu dans une école ou de tirer dans une discothèque de Las Vegas. Il s’agit de situations dans lesquelles un certain type d’individu perd soudainement son humanité et son empathie et prend cette voie», a-t-il souligné.

Au fil du long métrage, le spectateur découvre certains éléments de la vie de cet enragé. «En réalité, sa vie est la même que celle de tout le monde. Nous avons tous des hauts et nous avons tous des bas. Un divorce est quelque chose de brutal, c’est difficile pour tout le monde, mais c’est l’une des difficultés de la vie. Mais il y a d’autres choses qui dépouillent cet homme de son humanité.»

À l’émission ET Canada, Russell Crowe a détaillé le parallèle entre son personnage et la société dans laquelle on vit.

«Le film illustre ce qui se passe en ce moment, cette incapacité, pour des personnes d’opinions différentes, à avoir une conversation polie. [...] Ce qui se produit avec Rachel n’a aucune importance, ce qu’elle lui dit n’a aucune importance parce que cet homme a déjà franchi une ligne. Elle ne fait rien d’autre que de crier après le mauvais gars le mauvais jour. Il se moque éperdument des conséquences. Il est incapable d’une quelconque réaction humaine, il s’est détaché de son humanité. [...] Rien de ce qui se passe dans ce film n’est rationnel. Rien n’est logique, rien n’a de véritable cause. Cet homme est quelqu’un dont l’humanité a été détruite par la vie.»

L’acteur mesure toutes les implications d’Enragé, le premier film d’importance à être projeté dans les salles obscures depuis le début du confinement.

«C’est Mark [Gill, l’un des producteurs, NDLR] qui a eu l’idée. Il y a beaucoup d’arguments contre le fait de prendre l’affiche. Mais, après tout, il y a aussi un grand vide au niveau des sorties. Et si nous croyons en ce film, allons-y en premier! Je sais que [cette décision] a surpris beaucoup de monde, mais on ne peut pas remettre sa logique en question. Il va y avoir tellement de sorties de films lorsque la situation reviendra à la "normale", si tant est que cela se produise...», a-t-il dit au site JoBlo.

«Oui, c’est un risque énorme, comme à la roulette. Mais lorsque quelqu’un est aussi convaincu que Mark de la force de son idée, il ne nous reste plus qu’à nous incliner. Quant à Derrick, il était en postproduction, au milieu de cette pandémie et des manifestations [lorsque la décision a été prise]. Et oui, ç’a été un immense défi pour lui.»