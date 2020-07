Le populaire animateur de télévision américain Regis Philbin est mort à 88 ans, rapportent plusieurs médias.

Ce dernier est particulièrement connu pour avoir animé les célèbres émissions «Live! With Regis and Kelly» (2001 à 2011), «Live! With Regis and Kathie Lee» (1988 à 2000) et « Who Wants to Be a Millionaire?» (1999 à 2002).

Selon ce que rapporte le magazine People, l’icône de la télévision serait morte de causes naturelles.

Plus de détails à venir.