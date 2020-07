Manifestation à Montréal : «la COVID, c’est toute de la bu****t!»

Une manifestation contre le port du masque a réuni samedi, au pied du mont Royal, à Montréal, des centaines de personnes qui ont voulu exprimer leur colère et leur scepticisme à l’endroit de la pandémie de COVID-19 ainsi que des mesures sanitaires imposées par la santé publique.

Amorcée sur le coup de midi, la manifestation pacifique a rassemblé des citoyens qui refusent catégoriquement de porter le masque, certains préférant faire livrer leur épicerie que de se rendre en personne dans le commerce et de devoir se plier à la règlementation de Québec.









































«Chacun est libre de choisir, c’est un droit fondamental. C’est ce qui est important. Les gens qui veulent porter le masque peuvent le porter et les gens qui ne veulent pas porter le masque devraient avoir le droit de ne pas le porter», plaide une manifestante rencontrée sur place.

D’autres estiment que le port du masque obligatoire va trop loin dans un contexte où le nombre de cas positif et de décès demeure faible au Québec alors que certains estiment carrément que la COVID-19 est de l’ordre de la fiction.

«Je n’en porte pas de masque moi, la COVID c’est toute de la bu****t, lance l’un d’entre eux. Je n’ai jamais été vacciné et je n’ai jamais rien eu.»

La distanciation sociale entre les manifestants n’était pas plus au rendez-vous que le port du masque, alors que les gens présents n’hésitaient pas à s’enlacer et à se rapprocher malgré les consignes contraires de la santé publique.

Le plus récent bilan des autorités sanitaires québécoises fait état de 171 nouveaux cas et 3 décès supplémentaires, portant le total à 58 414 personnes infectées et 5666 morts.

Dans le monde, la pandémie a fait plus de 641 000 victimes, selon le dernier décompte de l’Université Johns Hopkins, qui suit l’évolution du coronavirus.

Animosité envers les médias

L’équipe de TVA Nouvelles a été victime de nombreuses invectives de la part de plusieurs manifestants, qui n’appréciaient visiblement pas la présence des médias sur les lieux. Notre journaliste a d’ailleurs reçu une canette de bière sur lui alors qu’il marchait à travers la foule, en plus d’être victime de gestes d’intimidation.