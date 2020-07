Recrudescence des cas en Corée du Sud

La Corée du Sud a signalé samedi une recrudescence des cas de nouveau coronavirus, enregistrant son bilan le plus élevé en près de quatre mois, avec des dizaines de cas importés.

Le pays a fait état de 113 nouveaux cas, dont 86 personnes arrivées de l'étranger, ce qui porte le total national à 14 092 selon les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).

Il s'agit du bilan le plus élevé depuis le 31 mars, lorsque le pays a fait état de 125 nouveaux cas. C'est aussi la première fois que plus de 100 cas sont annoncés depuis le 1er avril.

Une quarantaine de deux semaines est imposée à toute personne arrivant de l'étranger en Corée du Sud.

Le pays était en février le deuxième le plus touché par l'épidémie, après la Chine où elle était apparue. Mais les autorités sud-coréennes sont parvenues à maîtriser la situation au travers d'une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, sans même imposer de confinement obligatoire.

Les consignes de distanciation sociale ont cependant été assouplies après les vacances de début mai et le pays avait globalement retrouvé un fonctionnement normal.

Des mesures de distanciation sociale ont été réimposées fin mai après l'apparition de foyers de contamination à Séoul et à proximité de la capitale.

L'augmentation des cas intervient alors que le pays doit autoriser à partir de dimanche des spectateurs à assister en nombre limité aux rencontres sportives.

Au Vietnam, les autorités ont annoncé samedi avoir détecté le premier cas de coronavirus localement transmis en près de 100 jours, dans un pays qui se targue de son succès apparent dans la lutte contre la pandémie avec zéro décès.

le «patient 416» est un retraité de 57 ans de la ville de Danang. Il s'agit de la première transmission communautaire depuis le 16 avril.

Les responsables locaux de la santé ont testé 105 personnes qui étaient en contact direct avec lui, a indiqué le ministère de la Santé sur son site web.

«Le patient est sous assistance respiratoire en raison d'une insuffisance respiratoire», ont indiqué les autorités, assurant qu'il n'avait pas eu de contact avec des étrangers.

Les touristes locaux ont afflué à Danang, sur ses plages et ses restaurants, depuis la levée du confinement.

Le Vietnam a agi rapidement face au coronavirus, avec des mesures très rigoureuses de contrôle de la population. Le pays a notamment imposé une stricte politique de quarantaine et de suivi des personnes, et a suspendu tous ses vols vers la Chine et verrouillé sa frontière terrestre, longue de 1300 kilomètres, avec la République populaire dès les premiers jours de février.