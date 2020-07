Une nouvelle vague de chaleur s’installe graduellement sur le sud du Québec et devrait y stagner jusqu’à mardi.

Dimanche et lundi, les valeurs combinées de température et d’humidité donneront des valeurs d’humidex près de 40.

Des avertissements de chaleur ont été émis pour plusieurs secteurs du sud de la province.

Les régions de Gatineau, Montréal, vallée du Richelieu et Lanaudière sont touchées par ces alertes.

Ailleurs, comme en Estrie, dans les Laurentides et en Mauricie, Environnement Canada a émis des bulletins météorologiques spéciaux. De la chaleur et de l’humidité sont en vue pour ces secteurs et l'humidex pourrait y grimper jusqu'à 38 ou 40.