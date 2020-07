Au moins 20 adolescents atteints de la COVID-19 après une fête

Une fête d’adolescents s’est transformée en foyer d’éclosion de la COVID-19 après qu’au moins 20 d’entre eux aient été testés positifs au virus à Middletown au New Jersey.

Les jeunes, âgés de 15 et 19 ans, s’étaient réunis pour festoyer dans une résidence le 11 juillet dernier.

Plus tôt cette semaine, le département de la santé de Middleton a tenté de contacter les parents et les adolescents concernés afin de retracer ceux qui étaient présents à la soirée, mais ont jugé que leur réponse était «moins que satisfaisante», selon la porte-parole Tara Berson.

Lors d’un point de presse qui a eu lieu jeudi, le gouverneur de l’État, Phil Murphy, a mis en garde les résidents, et spécialement les jeunes, contre les rassemblements intérieurs.

«Se rassembler, même si vous êtes jeunes et en santé -- et vous pouvez être asymptomatiques et vous pensez que vous êtes invincibles -- vous ne pouvez pas vous rassembler à l’intérieur», a-t-il déclaré.

Le gouverneur presse tous ceux qui ont pu participer à la fête de se manifester et de contacter les responsables de la santé.

«Pour être parfaitement clair, il ne s’agit pas d’une chasse aux sorcières pour retrouver des mineurs qui ont consommé de l’alcool, même si nous n’encourageons pas la consommation d’alcool chez les mineurs, et rappelez-vous que c’est illégal. Mais ce n’est pas le sujet. Il s’agit ici d’une course contre la montre pour s’assurer que tous ceux qui ont pu être exposés au coronavirus puissent être identifiés avant qu’ils n’infectent quelqu’un d’autre», a assuré Phil Murphy.