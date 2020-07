Au Royaume-Uni, la nouvelle quarantaine appliquée à l'Espagne fâche

Vacanciers, opposition travailliste et secteur du tourisme britannique ont dénoncé dimanche le rétablissement sans préavis d'une quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance d'Espagne, le gouvernement britannique refusant quant à lui de présenter ses «excuses» pour son «intervention rapide».

«Nous sommes choqués, on ne l'a pas vu venir, sinon nous ne serions pas partis», a confié à l'agence de presse britannique PA Jill Witte, arrivée dimanche de Barcelone à l'aéroport de Gatwick, près de Londres, avec son mari et ses enfants. Selon cette femme de 53 ans, ce changement de dernière minute va «massivement» gêner sa famille.

Moins d'un mois après l'en avoir enlevé, le gouvernement a annoncé samedi soir que l'Espagne et toutes ses îles figuraient de nouveau sur la liste des pays à risque concernant l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus, en raison d'une flambée de nouveaux cas.

Sans mise en garde préalable, les voyageurs en provenance de cette destination très appréciée des Britanniques doivent désormais s'isoler pendant deux semaines à leur arrivée.

Cette mesure est entrée en vigueur à minuit, quelques heures seulement après son annonce, prenant de court de nombreux voyageurs, dont le ministre des Transports Grant Shapps, en vacances en Espagne.

«La façon dont cette décision a été annoncée suscite évidemment de l'angoisse», c'est «franchement désorganisé», a dénoncé sur la chaîne de télévision Sky News le député travailliste Jonathan Ashworth, chargé de la santé pour l'opposition.

Elle laisse les voyageurs «confus et désemparés», a-t-il jugé, appelant le gouvernement à «soutenir financièrement les gens» lorsqu'il prend des mesures de ce genre.

Pourquoi «n'avons nous pas été prévenus plus en avance» par le gouvernement, s'interroge le voyagiste britannique Tui, qui évalue à plusieurs milliers le nombre des Britanniques s'étant rendus en Espagne pour le week-end.

«On ne va pas présenter nos excuses» pour avoir pris «cette décision aussi rapidement que possible», a réagi dimanche sur Sky News le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, expliquant que des «données récupérées vendredi montraient une flambée (de cas de COVID-19) en Espagne».

Près de la moitié des nouveaux cas ont été enregistrés en Catalogne, où les autorités ont demandé il y a une semaine aux quatre millions d'habitants de la capitale régionale, Barcelone, de se confiner sauf urgence.

«Nous devons pouvoir prendre des décisions rapides et décisives», «sinon, nous risquons une nouvelle contamination au Royaume-Uni, une potentielle deuxième vague et un nouveau confinement», a-t-il ajouté, demandant par ailleurs aux employeurs de pénaliser leurs salariés qui ne respecteraient pas la quarantaine.

En Espagne, le virus a déjà fait 28.432 morts et contaminé plus de 272 000 personnes. Le Royaume-Uni, pays le plus touché d'Europe, déplore quant à lui plus de 45 000 morts.