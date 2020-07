Les recherches reprennent dans le réservoir Baskatong

Les recherches ont repris, dimanche matin, dans l'espoir de retrouver un homme dans la vingtaine porté disparu depuis la veille dans le réservoir Baskatong, en Outaouais.

En plus des effectifs de la police et des pompiers qui sillonnaient les berges et le plan d'eau dans le secteur de Grand-Remous depuis samedi soir, des plongeurs de la Sûreté du Québec se sont joints aux efforts de recherche en matinée, a indiqué la Sûreté du Québec.

La victime serait tombée d'une embarcation en soirée et a sombré dans le lac.

La police a été informée de cette possible noyade aux environs de 22 h 30.