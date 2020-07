Un Dîner en blanc virtuel à Québec

Comme plusieurs autres traditions, le Dîner en blanc de Québec a dû se réinventer en raison de la pandémie de COVID-19.

Ainsi, l'organisation devient la première dans le monde à prendre un virage virtuel.

Le 1er août, ils seront des milliers à se rassembler en petits groupes de 10 personnes dans leur cour pour vivre cette édition spéciale

«Les gens nous ont dit: "Pourquoi vous n’en faites pas un virtuel, on pourrait le faire chacun chez soi... L'idée a germé, et on a dit: ‘’Eh bien, oui, ce serait possible’’», André Auger, coorganisateur de l’événement.

Pour se faire, les gens qui voudront y participer recevront un code Zoom sur l’appareil de leur choix et vont pouvoir fixer leur bidule au bout de la table, explique M. Auger.

«Ils vont pouvoir se connecter. Et là, on va pouvoir les voir partout à travers le monde», se réjouit le coorganisateur.

Et contrairement aux éditions antérieures où certains règlements devaient être respectés, les convives auront carte blanche pour aménager leur terrasse.

«Il y a plein des gens qui m'écrivent et qui me disent: "Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut ajouter ci? Oui, vous faites ce que vous voulez, c'est un Dîner en Blanc à la maison, il n'y a pas de règles cette fois-ci», lance André Auger.

Si le Dîner en blanc a lieu dans la cour de tout un chacun, la formule est la même.

«Pique-nique chic, le panier en osier, une belle décoration de table, avoir des serviettes de table, pas en papier, mais vraiment avoir quelque chose en tissu», élabore M. Auger.

Sans oublier le traditionnel feu de Bengale qui sera allumé simultanément par tous sur le coup de 21h.

Si le dixième anniversaire du Dîner en blanc est plombé par la pandémie, André Auger assure que l’événement sera de retour en 2021 pour célébrer cette étape importante comme il se doit.

«Je veux célébrer ce dixième anniversaire-là officiel du Dîner en Blanc, avec quelque chose d'aussi grandiose que ce qu'on avait prévu», confirme-t-il.