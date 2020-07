Affaire Normandeau: une décision rendue le 25 septembre

Le juge André Perrault rendra sa décision dans l’affaire de l’ex-vice-première ministre du Québec Nathalie Normandeau le 25 septembre.

Après cinq jours d’audience au Palais de justice de Québec, le juge Perrault devra décider s’il autorise la tenue d’un procès ou s’il ordonne un arrêt des procédures pour délais jugés déraisonnables.

La première requête de type Jordan dans cette affaire avait été refusée en 2018. À l’époque, le juge avait statué que l’affaire était beaucoup trop complexe. C’est d’ailleurs ce que continue de plaider la Couronne deux ans plus tard, même si le nombre d’accusations est passé de huit à trois.

«Ce qu’on prétend c’est que la complexité n’est pas la moindre, malgré le retrait des chefs, explique Me François-David Bernier, analyste judiciaire. Et même qu’il a y autant de témoins. On parle de 30 témoins et plus à entendre.»

La complexité est d’ailleurs une des exceptions pour outrepasser un arrêt Jordan.

Rappelons que Nathalie Normadeau a été arrêtée il y a quatre ans par l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

L’ancienne élue libérale et ses coaccusés font face à divers chefs d'accusation de fraude envers le gouvernement, d’abus de confiance et de corruption dans les affaires municipales pour leur participation alléguée à un système de financement politique occulte, en échange de contrats publics.