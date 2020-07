Du hockey mur à mur à TVA Sports

Les amateurs de hockey seront comblés dans les prochaines semaines, alors que le réseau TVA Sports diffusera plus de 100 matchs des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Cela comprendra évidemment la série qualificative d’un maximum de cinq matchs qui opposera le Canadien de Montréal à Sidney Crosby et sa bande ses Penguins de Pittsburgh. Le premier duel de cette confrontation sera présenté le 1er août à 20h.

Mais avant que les hostilités ne s’amorcent entre le CH et les «Pens», le Sainte-Flanelle affrontera les Maple Leafs de Toronto, mardi soir, dans un match préparatoire.

Pour souligner le retour de nos Glorieux, la partie sera présentée en simultané à TVA Sports et sur le Réseau TVA. Avant le retour de la rivalité Montréal-Toronto, une édition spéciale de «Sucré Salé» sera tenue avec les amateurs de hockey Jean-Thomas Jobin et David Savard, ainsi que Félix Séguin et Michel Bergeron de TVA Sports.

Lors des éliminatoires du circuit Bettman, TVA Sports diffusera trois parties quotidiennement, ce qui représente plus de 10 heures consécutives de couverture en direct.