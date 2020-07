Il délaisse la coiffure pour la construction

Un coiffeur de Montréal a profité de la pandémie pour changer complètement de vie, en troquant son séchoir et ses ciseaux pour la pelle et le marteau.

Bruno Cloutier, qui a travaillé dans plusieurs salons de coiffure et qui a également possédé son propre salon, a fait tout un changement de carrière à cause de la pandémie.

«J’ai arrêté de travailler le 13 mars. Un mois après, je suis allé travailler à la ferme de mon père, en Beauce, pendant trois semaines. C’est à ce moment que j’ai repris goût au travail physique et à travailler dehors. Je n’avais plus d’intérêt à travailler dans un salon de coiffure avec toutes les nouvelles conditions d’hygiène», explique l’ancien coiffeur de 34 ans.

À la fin de son secondaire, il avait suivi un cours sur les métiers et les occupations de la construction du Québec.

Il avait travaillé quelque temps comme plâtrier, essentiellement sur la ferme de son père, avant de prendre le chemin de la coiffure.

Perte de revenus

Les nouvelles exigences sanitaires mises en place en raison de la crise lui ont fait perdre l’envie de reprendre la profession de coiffeur, notamment parce qu’il aurait accusé une trop grande perte de revenus.

«S’il n’y avait pas eu la COVID, j’aurais continué à travailler dans un salon de coiffure, indique-t-il. Mais là, on fait de moins en moins de clients, ça entraîne une hausse de prix et on fait moins d’argent. Je dirais que, financièrement, ça ne pouvait plus marcher», explique M. Cloutier.

Temps de réflexion

Il ajoute que son conjoint est infirmier et qu’il a travaillé fort durant la pandémie, ce qui l’a amené à se questionner sur son avenir.

«C’était plus ou moins évident, pour nous. Lui, il était brûlé, et moi, je ne travaillais pas, donc j’étais hyper actif. C’était pour mettre les chances de notre côté et pour le laisser se reposer que je suis allé à la ferme de mon père. Ça m’a permis de réfléchir à ce que je voulais vraiment comme carrière», confie M. Cloutier.

Après les trois semaines passées à travailler pour son père, il est revenu à Montréal, où il n’a pas eu de difficulté à trouver un emploi.

«J’ai appliqué sur plusieurs postes de manœuvre en construction. Ç’a pris trois jours et j’ai été engagé. Je suis tombé en amour avec ma nouvelle job», s’enchante-t-il.

M. Cloutier travaille désormais pour l’entreprise Arthier, spécialisée dans les travaux de génie civil et d’aménagement urbain.

Il poursuit également son baccalauréat en enseignement, un domaine qui l’intéresse depuis qu’il a enseigné au Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy, dans le programme de coiffure.

«Je vais le continuer, car j’aime encore la coiffure, c’est seulement d’y travailler en salon qui ne me dit plus rien», termine M. Cloutier.