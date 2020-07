«Invasion» de la Gaspésie: la députée de Gaspé demande à nouveau le soutien de Québec

La députée péquiste de Gaspé souhaite un «appui formel» du gouvernement Legault pour protéger la péninsule gaspésienne des touristes récalcitrants.

Lundi, Le Journal démontrait l’ampleur de la «situation de crise» qui sévit actuellement en Gaspésie, alors que des touristes font preuve de peu de civilité à l’égard des paysages et des résidents de la région.

«Notre région est l’une des plus belles au monde et nous sommes toujours heureux de la faire découvrir aux touristes de partout. Toutefois, cette année, nous vivons une situation sans précédent qui nous oblige à intervenir», a indiqué la députée Méganne Perry Melançon, lundi, par voie de communiqué.

«En plus de rendre difficile la cohabitation avec les écosystèmes fragiles des plages de la Gaspésie, nous nous retrouvons avec des lieux publics remplis de saletés qui viennent ruiner nos magnifiques paysages», poursuit-elle, affirmant que la situation doit être prise au sérieux par Québec.

Trois demandes

L’élue a donc fait parvenir trois demandes au gouvernement caquiste dans l’espoir de diminuer les méfaits à l’encontre de la Gaspésie par l’arrivée massive des touristes.

Elle souhaite tout d’abord une visite en personne de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, pour rappeler les règles de civilité aux visiteurs, et pour constater l’ampleur de la situation.

On réclame également un budget spécial pour obtenir davantage de patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) pour l’été. Ces fonds serviront aussi à embaucher du personnel de sécurité dans les secteurs les plus achalandés et pour augmenter l’affichage des règlements municipaux.

Finalement, Mme Perry Melançon estime qu’une surveillance plus régulière et intensive des plages ne serait pas de trop pour éviter qu’elles ne se transforment en lieu d’hébergement.