L’art de bien porter le masque

Le port du masque continue de faire son bout de chemin au Québec, alors qu’il est obligatoire dans les lieux publics depuis le 18 juillet.

À quelques exceptions près, les gens rencontrés par TVA Nouvelles lundi ont bien appris la leçon et savent bien le porter.

«Quand je l'enlève, c'est par l'élastique. Je ne touche pas au milieu, je le plie, puis j'y touche comme ça», démontre une dame.

Le bon ajustement du masque est essentiel pour que son efficacité soit maximale. Notamment parce que la charge virale est plus importante dans le nez que dans la bouche.

«Quand on fait un prélèvement pour voir si une personne est porteuse, on va aller chercher cette région-là, qui est au niveau du nez et au niveau du pharynx. Il peut y avoir des millions de copies virales qui vivent dans ces endroits-là», explique le microbiologiste Marc Hamilton.

Rappelons que le masque sert d'abord à protéger les autres puisqu’on peut être porteur de la COVID sans le savoir.

«C'est important de couvrir le nez parce que ce qu'on expire, ça sort par le nez, pas juste par la bouche», croit un homme abordé par TVA Nouvelles.

«Il y a des personnes qui le mettent en dessous du nez... Ça ne fonctionne pas, ça!» lance une autre dame.

Enfin, il ne faut surtout pas négliger l'entretien de son masque. Il faut laver régulièrement les masques en tissus: chaque jour ou presque.

Quant aux masques en papier, dits chirurgicaux ou de procédure, il faut les remplacer dès qu'ils sont humides, normalement après quelques heures d'utilisation. Et pas question de les laver.