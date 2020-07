Le «NCSM Fredericton» revient au pays après une mission marquée par une tragédie

La frégate Fredericton de la Marine royale canadienne sera de retour au pays mardi après une mission à l’étranger de six mois marquée par la tragique disparition de six membres de son équipage.

Le navire doit arriver à Halifax, son port d’attache, peu avant 10 h (heure locale).

Pendant son séjour en mer, le 29 avril, un hélicoptère CH-148 Cyclone qui lui était rattaché pendant la mission, s’est abîmé dans la mer Méditerranée, avec six personnes à bord. Les six n’ont pas survécu. Deux étaient originaires de la Nouvelle-Écosse (Brenden Ian MacDonald et Matthew Pyke); deux de l’Ontario (Matthew Cousins et Abbigail Cowbrough; un de la Colombie-Britannique (Kevin Hagen); et un du Québec (Maxime Miron-Morin).

Malgré la tragédie, le navire a poursuivi sa mission.

Pandémie oblige, mardi matin, des mesures sanitaires devront être respectées pour l’arrivée des marins. Les familles pourront voir arriver le navire à certains endroits désignés, mais plutôt que de leur souhaiter la bienvenue directement à leur débarquement, elles devront se déplacer dans un hôtel d’Halifax où les militaires auront été conduits.

Le retour du Fredericton - qui sera escorté dans le port d’Halifax par deux voiliers, le Bluenose II et le NCSM Oriole - sera diffusé en direct sur la page Facebook du navire.