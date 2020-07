Reitmans obtient un nouveau sursis

Le détaillant de vêtement montréalais Reitmans a obtenu un nouveau sursis qui lui permettra de demeurer plus longtemps que prévu sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LAAC).

L'entreprise a annoncé, lundi, que la protection de la loi s'étend désormais jusqu'au 16 octobre. Un premier sursis avait déjà allongé la protection conférée par la LAAC jusqu'à 29 juillet.

Ce faisant, Reitmans peut poursuivre sa restructuration à l'abri de ses créanciers. L'entreprise continue à vendre sa marchandise en ligne et a rouvert tous ses magasins.

La chaîne montréalaise avait annoncé à la mi-mai qu'elle se plaçait sous la protection des tribunaux. Le détaillant était alors à court de liquidité pour faire face à ses obligations financières et subissait de plein fouet les conséquences de la crise de la COVID-19, qui avait entrainé la fermeture de ses magasins deux mois auparavant.

Spécialisée dans les vêtements pour femmes, l’entreprise compte environ 6 800 employés et exploite 576 magasins partout au pays, dont 259 Reitmans, 106 Penningtons, 80 RW & CO., 77 Addition Elle et 54 Thyme Maternité.