Semaine orageuse au Québec

Le Québec connaitra une semaine orageuse, qui ne changera rien à la sensation de chaleur.

Jusqu’à vendredi, l’électricité sera dans les airs, et pas un seul jour n’y échappera.

Le sud de la province sera le moins touché en matière de précipitation, avec 10 à 15 mm lundi puis des risques épars le reste de la semaine, environ 1 à 5 mm de pluie par jour.

L’Abitibi, les Laurentides, la pointe de la Gaspésie et la vallée de l’Outaouais seront les plus touchées par les orages des premiers jours, puisqu’il faudra compter 15 à 25 mm par jour jusqu’à mercredi.

Un peu plus au Nord, dans la région de Québec, de Charlevoix et du Bas-Saint-Laurent, environ 5 mm de pluie en moyenne par jour jusqu’à vendredi sont attendus.

Les températures seront stables tout au long de la semaine. Il fera entre 26 et 30 degrés Celsius à Montréal, entre 25 et 30 degrés à Québec, 24 et 28 degrés à Sherbrooke ou encore 19 à 23 degrés à Gaspé.

Quant à la sensation de chaleur, il faudra ajouter en moyenne 5 points aux températures pour connaitre l’indice humidex.

À noter que la vallée de l’Outaouais, la région du Grand Montréal et la Montérégie sont en alerte chaleur lundi, en raison d’un indice humidex supérieur à 40.

En fin de semaine, le beau temps sera de retour, selon les probabilités d'Environnement Canada.