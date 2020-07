Une digue bien différente à Pointe-Calumet qu’à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Plusieurs municipalités frappées par des inondations printanières ont érigé des digues pour se protéger.

Tandis que les riverains de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont perdu leur vue sur le lac des Deux Montagnes, la municipalité voisine semble avoir trouvé une autre solution.

Ainsi, à Pointe-Calumet, la digue mesurera environ un mètre de moins que celle de Sainte-Marthe pour s’ériger à 25,7 mètres au-dessus du niveau de la mer.

«La digue va faire le même travail et la vue est encore accessible pour eux, présentement», raconte la mairesse Sonia Fontaine.

Or, la digue de Pointe-Calumet s'arrête à la 13e Avenue. Pourtant, des sinistrés, il y en a eu dans ce secteur, qu'on appelle le «domaine royal».

«Elle nous oublie complètement, complètement. Il y en avait trois pieds et demi dans le chemin. Là, je ne comprends pas, il manque juste 0,9 kilomètre pour continuer la digue, et ça protégerait Saint-Joseph, même Pointe-Calumet», s’indigne un résident du secteur.

Pour endiguer cette partie, il aurait fallu débourser 100 millions de dollars, selon la mairesse, un fardeau trop élevé pour la municipalité.

Elle ajoute qu'il y a moins de maisons qu'il y en avait. Certaines ont en effet été démolies après les inondations de 2017 et 2019.

«Ils disent que nous, on a décidé de vivre ici, et donc, on doit vivre avec nos problèmes», explique une autre résidente.

La municipalité a d’ailleurs refusé sa demande pour faire rehausser les chemins

«On comprend bien que ça va coûter 100 millions pour les ponts, mais si vous pouviez nous donner au moins des rues. Si on peut soulever les rues, pour qu'on puisse avoir accès à nos domiciles...», avance-t-elle.

Les travaux qui ont été réalisés sur cette digue s'élèvent à 29 millions de dollars.