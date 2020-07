WE Charity: Justin Trudeau témoignera jeudi

Le premier ministre Justin Trudeau témoignera jeudi au comité des Finances qui se penche sur la controverse WE Charity.

La comparution, l'une des rares d'un premier ministre en fonction au Canada, aura lieu de 15h à 16h. C’est ce qu’on a appris, lundi, sur la page web du comité parlementaire.

La chef de cabinet de M. Trudeau, Katie Telford, livrera sa version tout de suite après le chef libéral, soit à 16h15, selon l’horaire. Le tout doit se faire par vidéoconférence.

Le témoignage que le premier ministre Justin Trudeau aura sans doute quelque chose d’historique dans le fait que les précédents sont rares et que la dernière comparution de la sorte remonte à plus d’une décennie.

Environ cinq premiers ministres en fonction ont témoigné devant des comités ou des commissions royales dans l’histoire du Canada, selon une recherche non exhaustive menée par la Bibliothèque du Parlement.

Tout indique que le dernier cas remonte à 2006, quand l’ex-premier ministre conservateur Stephen Harper a témoigné devant le Comité spécial sur la réforme du Sénat.

L’affaire WE Charity a éclaté après que M. Trudeau et son gouvernement eurent accordé la gestion d’un programme de bénévolat étudiant de 900 millions $ à l’organisation WE Charity, proche de la famille Trudeau.

Le premier ministre est aussi visé, dans la foulée de cette affaire, par une enquête du commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts, Mario Dion. C'est la troisième fois depuis son élection de 2015 qu'il doit se plier à un tel exercice. Les deux fois antérieures, M. Trudeau a reçu un blâme.

Trudeau perd des plumes

La cote de popularité du premier ministre Justin Trudeau a baissé en raison de l’affaire WE Charity, selon deux récents sondages, mais les Canadiens semblent peu portés à croire que la controverse fera tomber son gouvernement minoritaire.

Plus de la moitié des Canadiens sondés par l’institut Angus Reid, soit 54%, désapprouvent la performance du premier ministre, contre 44%. Cela représente donc une baisse récente de six points pour son taux d’approbation et de 11 points depuis mai, note-t-on.

Or, 56 % croient que la controverse, qui éclabousse les libéraux depuis des semaines, ne sera pas un enjeu qui minera, à long terme, la viabilité du gouvernement Trudeau. Il n’en reste pas moins que la controverse constitue un enjeu «sérieux et significatif» pour 59 % des sondés.

Notons que, selon ce coup de sonde, les résidents du Québec sont plus nombreux à penser que les libéraux pourraient éventuellement perdre le pouvoir en raison de l’affaire WE Charity.

Un deuxième sondage, mené celui-là par la firme EKOS, pointe essentiellement dans la même direction. L’avance dont jouissaient les libéraux a fondu, passant de 11 à 5 points en un mois, indique-t-on.

«Toutefois, il y a des éléments indiquant que les impacts du scandale commencent déjà à se dissiper», écrit-on.

Ainsi les libéraux se situent à 34,7% dans les intentions de vote, les conservateurs, à 30% dans le coup de sonde d’EKOS. Le Nouveau Parti démocratique cumule pour sa part 15,2%, le Parti vert, 7,6% et le Bloc québécois 6,5 % au pays.

La marge d’erreur du sondage Angus Reid est de 2,5%, 19 fois sur 20, et celle d’EKOS, de 3.7%, 19 fois sur 20.