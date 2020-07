WE Charity: 500 millions des 900 millions $ annoncés en aide directe aux étudiants

Seulement 500 millions des 900 millions $ annoncés par le gouvernement de Justin Trudeau au programme de bénévolat étudiant, qui se retrouve au cœur de l’affaire WE Charity, auraient été mis de côté pour donner des bourses directement aux jeunes.

C’est ce qu’on peut lire dans l’entente écrite sur la gestion du programme, qui se trouve au cœur de la controverse d'apparence de conflits d’intérêts.

Concernant cette somme de 500 millions $, 100 millions $ devaient aller à une « première cohorte » d'au plus 20 000 participants, afin de leur accorder des bourses d’un montant maximal de 5000 $. Cent millions $ de plus étaient réservés à une «deuxième cohorte » de 20 000 autres participants et jusqu’à 300 millions $ à une «cohorte supplémentaire » d'un maximum de 60 000 participants.

Les documents confirment par ailleurs que WE Charity, organisation proche de la famille Trudeau, aurait pu toucher jusqu’à environ 43 millions $. Celle-ci s’est toutefois retirée de la gestion de la mesure d'aide pour les étudiants, dans la foulée de la controverse qui éclabousse les libéraux depuis environ un mois.