Il y a un an, les syndiqués d'ABI rentraient au travail

Il y a maintenant un an que les syndiqués de l'Aluminerie de Bécancour reprenaient graduellement le travail après avoir accepté une proposition de règlement mettant fin à un lock-out de 18 mois.

Le retour frappé par d'importants changements dans l'organisation du travail a été difficile, mais plus d'une source ont indiqué à TVA Nouvelles que le climat s'est assaini à l'intérieur de l'aluminerie.

Le professeur Jean-Claude Bernatchez qui a suivi de près ce conflit estime que le fonctionnement de l'usine de Bécancour est maintenant comme celui des autres unités de production du groupe Alcoa, notamment en termes de flexibilité du travail.

«Les acteurs sociaux, qu'il s'agisse du syndicat et de l'employeur, ont choisi de se donner une chance et de s'assurer, avant de se mettre des bâtons dans les roues, que le système puisse fonctionner», a fait savoir le professeur Bernatchez.

Un an après le retour, la production n'est pas encore à 100 %. Dans son dernier bilan trimestriel, Alcoa prévoit que tout sera revenu à la normale d'ici le mois de septembre.

Au règlement du conflit, Québec avait appelé le géant de l'aluminium à envisager d'investir dans son aluminerie de Bécancour non pas nécessairement dans une nouvelle série de cuves, mais dans l'alimentation électrique afin de rendre plus performant le procédé de fabrication de l'aluminium. Cet investissement est plus que jamais souhaité.

«Compte tenu de la férocité du marché de l'aluminium, c'est un marché qui est très difficile, il ne faut rien prendre pour acquis. Donc je pense que c'est important qu'il y ait des investissements», a plaidé à nouveau le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel.