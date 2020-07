La paye des patrons de Couche-Tard bondit

La rémunération des grands patrons d’Alimentation Couche-Tard a connu un bond important l’an dernier alors que le détaillant a connu une forte hausse de sa rentabilité malgré la pandémie.

Le PDG de la chaîne de stations-service et de dépanneurs, Brian Hannasch, a vu ses émoluments augmenter de 39 % pour atteindre 13,1 millions $.

De son côté, Alain Bouchard, président exécutif du conseil d’administration et cofondateur de Couche-Tard, a eu droit à 6,1 millions $, soit 21 % de plus que l’année précédente.

La rémunération du chef de la direction financière, Claude Tessier, a quant à elle crû de 27 % pour atteindre 2,7 millions $.

Ces chiffres tiennent compte du fait que MM. Hannasch et Bouchard ont renoncé à 100 % de leur salaire de base du 15 mars au 26 avril dans le contexte de la crise sanitaire. Pour leur part, M. Tessier et les autres cadres supérieurs se sont privés de 20 % de leur salaire pendant cette période.

Rappelons qu’en juin, Couche-Tard a mis fin à la prime de 2,50 $ l’heure qui était versée à ses employés nord-américains depuis le mois de mars.

À cause principalement de la pandémie, le chiffre d’affaires de Couche-Tard a reculé de 8,4 % pour s’élever à 54,1 milliards $ US au cours de son exercice qui a pris fin le 26 avril. Malgré tout, les profits nets ont progressé de 28,3 % pour se chiffrer à 2,4 milliards $ US, en raison notamment de la hausse des marges sur le carburant aux États-Unis et en Europe.

Speedway dans la mire

S’il faut en croire les informations publiées récemment par Reuters, les hauts dirigeants de Couche-Tard préparent actuellement ce qui pourrait devenir la plus importante acquisition jamais réalisée par l’entreprise de Laval.

Selon l’agence de presse, Couche-Tard devait présenter, la semaine dernière, une offre d’achat pour la chaîne américaine de stations-service Speedway. La société mère de 7-Eleven est également sur les rangs pour cette transaction dont la valeur pourrait atteindre 17 milliards $ US.

En avril, la crise sanitaire avait contraint Couche-Tard à mettre sur la glace son offre de plusieurs milliards de dollars pour le groupe australien Ampol (ex-Caltex).