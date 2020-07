Le hockey reprend ce soir et Ménick est heureux!

Les Canadiens de Montréal renouent avec l'action à l'occasion d'un match préparatoire face aux Maple Leafs à Toronto, ce soir.

Celui qui est possiblement un des plus fervents partisans des Canadiens de Montréal est confiant: «on a une équipe pour faire un bon boutte».

• À lire aussi: Une réouverture émotive pour Ménick, «le barbier des sportifs»

Les 140 jours qui se sont écoulés depuis l’arrêt des matchs de la Ligue nationale de hockey en raison de la pandémie ont été pénibles et le barbier des sportifs avait hâte que le sport reprenne.

Rencontré devant son salon de la rue Masson, le célèbre Ménick s'est risqué à une analyse des séries qui s'amorcent.

«Tous les matchs sont importants»

«Pour moi, tous les matchs sont importants entre les deux oreilles pour que ça soit réellement ancré que la victoire c’est bien important», dit-il.

«On n’a pas l’équipe parfaite, mais on a une équipe qui veut, on a des jeunes qui veulent et il y a bien des jeunes qui ont quelque chose à prouver à Claude Julien et à Marc Bergevin», ajoute le barbier, confiant.

Prudence

Prudent, Ménick rappelle à ses clients qui veulent se réunir pour regarder les matchs que les rassemblements de plus de dix personnes sont toujours interdits.

«J'avise tout le monde, si on veut rester en santé jusqu'à la fin des séries, il faut pas être plus de dix dans chaque maison, à quatre c'est assez on peut s'obstiner en masse».